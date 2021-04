Taggia: calano anche questa settimana i contagi, sono passati da 68 di dieci giorni fa a 48 oggi

Come a Bordighera anche a Taggia calano decisamente i contagi da Covid-19. La strada è ancora lunga da percorrere ma, fortunatamente, l’informazione che periodicamente viene data dal Comune tabiese, ci racconta di 48 residenti ancora positivi, in calo rispetto ai 68 di una decina di giorni fa.

“E’ un dato fortunatamente in calo rispetto alla settimana scorsa – sottolinea il Sindaco Mario Conio – ma vi invito comunque a non abbassare la guardia e a continuare ad osservare le regole per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione Coronavirus”.