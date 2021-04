Sanremo: Polizia e Municipale arrestano due uomini per spaccio di droga in piazza Colombo

Gli agenti del Commissariato e della Polizia Locale di Sanremo, hanno arrestato due uomini, di 49 e 50 anni, nel corso di un’operazione congiunta, nell’ambito del contrasto allo spaccio di droga.

Da tempo gli agenti della Municipale avevano notato movimenti nella piazza principale della città e anche la costante presenza dei due che, già noti, approfittavano della zona per spacciare. Insieme alla Polizia Giudiziaria del Commissariato, sono stati predisposti alcuni appostamenti che hanno provato la vendita di stupefacenti.

Ieri pomeriggio è stato fermato un uomo che, dopo breve contatto con uno dei due, ha comprato un involucro dall’altro. Bloccato, è stato trovato in possesso dell’hashish appena acquistato. Ne è seguita una perquisizione ai domicili dei due uomini coinvolti nel traffico, dove sono stati trovati 80 grammi di hashish suddiviso in più pezzi, 10 grammi di altra droga, un bilancino per il confezionamento e circa 200 euro.

Sono stati arrestati e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria in vista del processo per direttissima celebrato oggi. Gli arresti sono stati convalidati ed è stata disposta la misura cautelare con l’obbligo di firma giornaliero.