Sanremo e Bordighera piangono per la morte di mons. Vittorio Martelletti

E' morto mons. Vittorio Martelletti, aveva 97 anni. Era nato e cresciuto nella Pigna di Sanremo. E' stato ordinato sacerdote il 22 maggio del 1948, ha prestato servizio presso la chiesa di San Giuseppe ma anche alla concattedrale di San Siro, chiesa dell'Annunziata al Borgo e poi presso Bordighera.



Infine è stato per diversi anni Rettore del Santuario di Madonna della Costa a Sanremo, lasciando poi l'incarico a Don Giuseppe Puglisi. Nonostante il passaggio di consegne, mons. Martelletti è rimasto per tanti anni in forze al Santuario officiando messe e raccogliendo le confessioni dei fedeli.



Il decesso è avvenuto presso il ricovero “don Orione” in Sanremo. Il funerale sarà celebrato giovedì 29 aprile alle ore 15,00 presso il Santuario della Costa in Sanremo.