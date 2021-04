Covid a Bordighera: dato in netto calo, da 44 a 29 positivi in una settimana

A Bordighera sono 29 le persone positive al Covid in sorveglianza attiva presso il domicilio. Ne ha dato notizia il sindaco Vittorio Ingenito, in ottica di piena trasparenza e nel rispetto della normativa privacy, sulla base dei dati ricevuti dall’ASL 1 Imperiese.



I dati si riferiscono al 26 aprile. ​Una dato in forte calo rispetto all'ultima rilevazione della scorsa settimana. Appena 7 giorni fa risultavano 44 persone positive al Covid nella città delle palme. Il dato appare quindi dimezzato nell'arco di un mese, quando i positivi erano 66.