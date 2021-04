Coronavirus: netto miglioramento in Liguria (tasso di positività al 4,02%) e in provincia con 36 nuovi contagi

Numeri che migliorano di giorno in giorno, in relazione ai nuovi positivi al Covid-19, sia in Liguria che nella nostra provincia. Oggi si registra un netto calo di nuovi contagi ed il tasso di positività più basso degli ultimi mesi, ben al di sotto del 5%.

Sono infatti 217 i nuovi positivi al Covid-19 oggi in Liguria, a fronte di 5.397 tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore (oltre a 2.425 tamponi antigenici rapidi), uno ogni 24,87 pari al 4,02%. Nell’imperiese si sono registrati 36 nuovi contagi mentre nel savonese sono stati 54, a Genova 108 e a Spezia 19.

Calano anche i ricoverati in ospedale, sia in regione che nella nostra provincia. Da registrare, purtroppo, ancora 11 morti (tra il 23 aprile e oggi), dei quali tre nell'imperiese: un uomo di 45 anni, un altro di 80 e una donna di 96.