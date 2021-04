Sanremo: sabato prossimo la statua di 'Maria che scioglie i nodi' alla Chiesa di Tutti i Santi in corso Matuzia

Sabato prossimo la devozione a Maria di Papa Francesco arriva a Sanremo. Alla Chiesa di ‘Tutti i Santi’ di corso Matuzia a Sanremo, dalle 11.30 con il Santo Rosario e alle 12 con la Santa Messa, sarà collocata all’interno la statua di Maria che scioglie i nodi.

Una singolare devozione che risale al 1700 con un messaggio sempre attuale: “Invocare la Beata Vergine Maria, per far ritornare a Dio tante anime in preda all’angoscia”. Nell’anno in corso ‘Famiglia Amoris Laetitia’, voluto da Papa Francesco sulla bellezza e la gioia dell’amore familiare, il Rettore Don Giuseppe Puglisi, nell’aiutare le famiglie a riflettere e partendo dall’importanza dell’esortazione del Papa, ha pensato di proporre alle famiglie la figura di Maria dedita a sciogliere i tanti nodi che anche all’interno di esse non mancano soprattutto ai nostri giorni.

La statua verrà collocata, come detto, nella Chiesa di Tutti i Santi, che ha una storia singolare. Costruita nel 1883 per la numerosa Comunità Anglicana che abitava a Sanremo, successivamente è stata acquistata da un’associazione cattolica di fedeli, la ‘Famiglia dell’Ave Maria’, fondata da Maddalena Carini, prima miracolata italiana riconosciuta da Lourdes.