Vela: regata di Primavera con il nuovo club Sanbàrt, Bastini "Evento che esprime la filosofia del circolo"

Nel weekend appena trascorso si è svolta la regata Optimist SBAM under 16 e under 11. Appuntamento organizzato dal Club Nautico Sanbàrt, presentatosi in una veste completamente rinnovata, sia per il logo che per la guida e la filosofia.

La regata di primavera si è svolta in condizioni soleggiate, ma di vento debole – da sud ovest, 10 nodi al massimo. 55 gli equipaggi giunti da diverse regioni e molti circoli: GDV LNI Genova Sestri Ponente, CV Ventimigliese, YC Imperia, YC Sanremo, CN Andora, Club del Mare, CV Arenzano, YC Monaco, Circolo Vela Bellano, CN Albenga.

Le prove sono state combattutissime e sorprendente è stato l’impegno profuso da ciascun ragazzo. Ecco i nomi dei vincitori: Margherita Giannantonio (CV Bellano) per gli Under 11 ed Edoardo Tripodi (CV Bellano) per gli Under 16.

“E’ stata una bellissima regata – ha commentato Ivan Bastini, nuovo presidente del circolo Sanbàrt – vissuta con entusiasmo da tutti i ragazzi. Posso dire che si è trattato di un evento che esprime al meglio la nuova filosofia del Circolo: sana competizione, ma soprattutto rispetto e collaborazione insieme al valore della squadra, amore per il mare e per quello che ci può insegnare”.

L’iniziativa è solo la prima di una lunga serie di progetti. Naturalmente sono in programma diverse regate: ad esempio Classe Dinghy a Giugno e i Memorial a Luglio e Agosto. Ma non si tratta solo di competizione. “Vogliamo realizzare una serie di esperienze indirizzate alla conoscenza e protezione dell’ambiente marino. Abbiamo in programma attività di iniziazione alla vela per persone diversamente abili; vogliamo creare un punto di incontro per gli abitanti della zona, per i turisti che arriveranno, per le famiglie che qui potranno trovare divertimento, relax, formazione con un unico comun denominatore: il mare. Entro breve pubblicheremo un’agenda di incontri e attività”.

"Sanbàrt desidera ringraziare la Guardia Costiera per il costante lavoro di vigilanza e supporto, il Club del Mare per la fattiva e appassionata collaborazione e tutto il team degli infaticabili istruttori; un ultimo ringraziamento, ma non meno importante, a tutti i volontari e ai giudici di regata: Giuseppe Tezel, Alessandra Barberis, Elio Cappa e Alberto Mellano" - fanno sapere dal club.