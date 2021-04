Vela: Miss Behavior vince la Yacht Club Sanremo Dragon Trophy

“Miss Behavior” ha vinto la Yacht Club Sanremo Dragon Trophy. Un evento che si chiude con la partecipazione di equipaggi provenienti da ben 8 nazioni che si sono date battaglia nelle due prove portate a termine sabato, con un vento da sud ovest, classica termina di Sanremo, sugli 8/10 nodi. Purtroppo domenica l’assenza di vento ha costretto il Comitato di regata ad abbandonare il campo di regata portando tutti a terra.



Due belle regate, quindi, e una classifica finale che vede al primo posto lo svedese Jan Secher SWE 345 Miss Behavior, seguito dal russo Dmitry Samokhin con Rochnrolla, al terzo posto Dragon Fly con Beppe Zaoli, Presidente dello Yacht Club Sanremo e new entry nella classe dei Dragoni. “Questa bellissima manifestazione è stata resa possibile grazie alla collaborazione con Portosole Sanremo ed il prezioso supporto del Comune di Sanremo. - ricordano gli organizzatori - I Dragoni torneranno a Sanremo con un nuovo e grande appuntamento nel prossimo ottobre ovvero l’Italian Dragon Grand Prix and European GP Finals".



Intanto lo Yacht Club Sanremo non si ferma: tra due settimane, dal 7 al 9 maggio, la città potrà ammirare gli M32, i fantastici catamarani volanti, con la M32 European Winter Series.