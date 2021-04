Per la Canottieri Sanremo un oro e un argento alla gara internazionale di Milano (Foto)

Nello scorso fine settimana si è svolta a Milano, sulle acque dell’Idroscalo, la seconda prova di canoa velocità internazionale per le categorie Junior e Senior e nazionale per la categoria Ragazzi. Alle gare erano presenti 70 società italiane e cinque nazioni straniere.

I canoisti della società sanremese si sono subito messi in luce con il primo posto di Amanda Embriaco nella gara di Kl3 Paracanoa e due finali nelle prove individuali sui 200 metri.

Ottimo il quarto posto assoluto di Samuele Siciliano che nella gara del K1 Junior ha combattuto per il bronzo fino all’ultima pagaiata.

Simone Grossi Bianchi, al suo primo anno di categoria Senior, si è qualificato per la finale B giungendo al nono posto.

La domenica, nelle gare sulla distanza dei 500 metri, nuovamente Siciliano protagonista nel K1 Junior ancora quarto e argento in K4 con i compagni di squadra Alessandro Martini, Lorenzo Dragoni e Lorenzo Mauro a soli 18 centesimi dalla vittoria.

Buonissima anche la prova di Luca Sparneri e Simone Grossi Bianchi che, nella loro prima gara di K2 nella durissima categoria Senior, hanno sfiorato la finale di un secondo.

I prossimi appuntamenti: il 1° maggio sempre a Milano per la prima prova interregionale alla quale la Canottieri Sanremo parteciperà con canoisti di tutte le categorie, dagli 8 anni fino ai Master; dal 12 al 16 maggio, a Szeged in Ungheria, Amanda Embriaco rappresenterà l’Italia nella prima prova di Coppa del Mondo, gara valevole per le qualificazioni alle Olimpiadi di Tokyo 2021.