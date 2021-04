Nuoto: la Rari Nantes Imperia conquista tre medaglie anche nell'ultimo giorno degli 'Italiani su base regionale'

La Rari Nantes Imperia chiude i 'Campionati Italiani su base regionale' con altre tre medaglie.

Nella squadra allenata da Davide Dreossi, Giulia Viacava ed Elisa Cifelli hanno bissato i successi dei giorni scorsi. Dopo l'oro di sabato nei 100 Dorso, Viacava è tornata sul gradino più alto del podio nei 100 Stile Libero stampando anche il 'personal best' a 57.8. Nella classe 2005 dei 50 Rana, è Cifelli a fregiarsi del titolo di 'campionessa regionale'. Con un 33.5 che diventa il suo miglior crono personale. Medaglia personale che va ad aggiungersi all'oro di venerdì (100 Rana) e all'argento di sabato (200 Rana).

Nella giornata di domenica, anche l'argento di Eleonora Mela negli 800 Stile Libero, classe 2005. La giovane atleta si tratta del terzo argento in tre giorni, coronati dall'oro regionale nei 400 Misti.

La Rari non guarda soltanto al medagliere ma ai netti miglioramenti dei suoi atleti, come avvenuto per Edoardo Campi che ha fatto registrare il suo 'personal best' nei 200 Dorso, con 2'23.

Nei 50 Rana, hanno poi ben figurato Stefano Marzorati e Soraya El Baraka rispettivamente quarto e quinta, vincitori sabato del bronzo nei 200. Chiudiamo con Martina Acquarone che giunge settima nei 100 Stile Libero, dopo aver conquistato due argenti liguri tra venerdì e sabato nei 100 e 200 Rana.

Sono dunque 18 le medaglie conquistate dal team giallorosso durante la rassegna. E un soddisfatto coach Dreossi adesso attende le graduatorie nazionali. Con la speranza di accompagnare i suoi atleti ai Campionati Nazionali.