Dopo la sconfitta in semifinale contro il greco Stefanos Tsitsipas di sabato scorso, il tennista italiano Jannick Sinner è tornato alla ‘base’ e, vivendo a Montecarlo ha deciso di ricominciare ad allenarsi a Bordighera.

Sinner, nel pomeriggio, ha lavorato al Tennis Club della scuola di Piatti, in un allenamento che proseguirà anche nelle prossime giornate, in attesa del prossimo torneo in cui sarà impegnato l’azzurro, numero 18 al mondo.

(Foto di Tonino Bonomo)