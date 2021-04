‘Sinistra Italiana’ di Imperia interviene sulla chiusura del Centro di accoglienza migranti di Ventimiglia e non solo

“In un emozionante monologo trasmesso in tv, l'attore Stefano Massini ha ricordato la storia di Eugenio Meneghino, Partigiano testimone della strage nazifascista di Poggio Mirteto, recentemente scomparso“. Ad informarne è ‘Sinistra Italiana’ di Imperia che spiega: “Massini ha ricordato in particolare come Meneghino spiegava a chi raccontava la sua esperienza, la scelta di aderire alla Resistenza che fecero altri ragazzi come lui quasi ottant'anni fa. Meneghino chiedeva ai ragazzi di oggi se ritenevano che valesse la pena decidere di mettere a rischio la propria vita per salvare quella degli altri, spiegando che fu proprio la riposta positiva a quella domanda l’essenza della scelta di aderire alla Resistenza dei giovani di allora.

In tempo di guerra era una scelta per cui si doveva mettere in gioco addirittura la vita, in tempo di pace, questa scelta partigiana che uomini come Meneghino ci hanno lasciato, può mettere in gioco i propri interessi, le proprie carriere, il proprio consenso e le proprie certezze.

L'esperienza partigiana ci ha insegnato che esistono valori superiori (libertà, uguaglianza, responsabilità, non a caso stati ripresi nella nostra Costituzione), per i quali è doveroso mettere in discussione i propri interessi e le proprie ambizioni.

La distanza tra tale principio e l'egoismo e la chiusura che attraversano tanta parte della società è preoccupante e si manifesta anche dentro le Istituzioni.

Ne è un esempio vergognoso e drammatico il naufragio del gommone con oltre 100 migranti a bordo lasciati morire in balia del mare in tempesta nonostante gli appelli lanciati alle autorità e i cui corpi senza vita sono stati recuperati dalla nave della Ong Ocean Viking, l’unica che ha tentato un tentativo disperato di soccorso.

Dal momento in cui gli Stati Nazionali europei hanno smantellato il sistema di soccorso in mare, ostacolando peraltro l'opera di salvataggio delle navi delle Ong che sono spesso l’unica speranza di salvezza per i naufraghi, il Mediterraneo è diventato non solo il cimitero di esseri umani, ma anche dei principi di civiltà dell'Europa.

La vicenda del recente naufragio fa emergere drammaticamente la responsabilità dei Governi europei che, a differenza dei Partigiani come Meneghino, hanno preferito non mettere a rischio il proprio potere e il proprio consenso, voltando lo sguardo altrove.

Meno drammatica, ma non meno vergognosa, è stata la scelta di chiudere il Centro di sosta ed accoglienza dei migranti di Ventimiglia, con il ‘plauso’ degli Amministratori locali, che oggi si dichiarano contrari alla sua riapertura.

I migranti, in passato accolti nel Centro, sono ora costretti a cercare ricoveri di fortuna e ricevono i pochi aiuti dalle associazioni e dai cittadini, i quali, come i Resistenti di settantasei anni fa, scelgono oggi di non voltare egoisticamente lo sguardo altrove.

Quanto alla politica locale, si assiste all'interessata meschinità di chi, su tale vicenda, lucra elettoralmente o rifiuta di assumersi scomode responsabilità per temere di perdere consenso.

Sinistra Italiana, nell'attesa che il Ministro dell'Interno risponda all'interrogazione parlamentare presentata da Nicola Fratoianni per denunciare la drammatica situazione di Ventimiglia e chiedere interventi urgenti, è orgogliosa di aver sempre scelto con spirito partigiano di difendere il valore superiore dei diritti umani, senza temere di pagarne un prezzo in termini di consensi elettorali“.