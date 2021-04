Sanremo: criticità nella gestione dei rifiuti speciali Covid, Interpellanza dei Consiglieri Lombardi e Cozza

I Consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Luca Lombardi e Federica Cozza, hanno inviato un’Interpellanza a Sindaco e Giunta per conoscere i motivi per cui si gravi criticità nella gestione del servizio da parte della ditta appaltatrice per la gestione dei rifiuti speciali prodotti dalle persone contagiate da Covid-19.

I due Consiglieri chiedono soprattutto perché il mancato ritiro dei rifiuti in maniera tempestiva e continuativa, comporta una situazione di forte disagio e anche di rischio sanitario per queste famiglie costrette a conservare per molto tempo i rifiuti all’interno delle loro abitazioni.

“Per disciplinare le modalità di conferimento, raccolta, trasporto e destinazione finale dei rifiuti speciali Covid – sottolineano Lombardi e Cozza - la Regione Liguria ha emanato una specifica Ordinanza, che stabilisce le procedure straordinarie e delega i Comuni interessati a provvedere alla gestione straordinaria dei rifiuti nei confronti dei residenti segnalati. Il Comune di Sanremo ha affidato l’incarico per la gestione del servizio di ritiro e smaltimento rifiuti speciali Covid ad una ditta esterna e, negli ultimi giorni, diversi cittadini sottoposti alla misura di quarantena obbligatoria hanno segnalato, malfunzionamenti nella gestione del servizio, tant’è che risulterebbe non siano stati recapitati i kit di raccolta e, cosa ancor più grave, che da almeno due settimane i rifiuti Covid prodotti non vengano ritirati”.