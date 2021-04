Casinò di Sanremo, Baggioli (Forza Italia): "Dal Sottosegretario Mulè rassicurazioni su riapertura il 2 giugno"

"L’on. Giorgio Mulè ci ha rassicurato di essersi attivato con i colleghi di Governo affinché il 2 giugno sia la data di ripartenza del Casinò, di essere stato rassicurato in tal senso e di essere in attesa dell’ufficializzazione dell’impegno".

Così il commissario provinciale di Forza Italia, Simone Baggioli circa la futura riapertura del Casinò di Sanremo. Poi sulla possibile data di ripartenza sottolinea come l'impegno preso dall'On Mulè sia "...a riprova di un interessamento vero, continuato e fattivo per il nostro territorio".

"Il rischio di crisi irreversibile della Casa da Gioco sanremese è una questione che tocca tutti, non solo i lavoratori ma, di riflesso, la Città, la Provincia e l’intera regione Liguria. Ed è per questo che Forza Italia, sia a livello locale che nazionale, si è sempre attivata in merito, a partire dal DL Milleproroghe che ha visto, nell’ On. Giorgio Mulè (oggi Sottosegretario alla Difesa), il primo firmatario dell’emendamento al Documento, necessario per la tutela delle nostre società partecipate e a tutti i lavoratori impiegati oltre all’obbiettivo primario di agevolarne le attività operative e funzionali" - analizza Simone Baggioli.



"Era Gennaio 2021, pochi giorni prima del termine ultimo di presentazione delle proposte emendative. Si sono susseguiti incontri e confronti, non ultimo durante la tre giorni di visita del Sottosegretario On. Giorgio Mulè in Provincia di Imperia dove, accompagnato dal Commissario Provinciale Simone Baggioli, dal Vice Marco Agosta, dal referente Enti Locali Gabriele Amarella e da un nutrito gruppo di componenti del Comitato Provinciale, a margine di un incontro presso l’Istituto Internazionale del Diritto Umanitario, vi è stato un confronto con alcuni dei rappresentanti dei lavoratori del Casinò durante il quale si prendevano in esame alcuni aspetti necessari al sostentamento dell’attività lavorativa e aziendale. - ci tiene a ricordare il commissario provinciale di Forza Italia - A seguire un incontro con il Sindaco Biancheri e alcuni dei suoi Assessori di riferimento. Ne è scaturito un impegno da parte del nostro rappresentante di Governo On. Mulè, condiviso dal Sindaco, affinché si possa anticipare di un mese (e quindi al 2 Giugno) l’apertura della nostra casa da gioco, tra l’altro dotata di un dispositivo di prevenzione sanitaria già valutato favorevolmente dalla competente Azienda Sanitaria Locale".

"D’altronde, la mancata apertura del Casinò di Sanremo, potrebbe determinare gravi conseguenze, non solo per il tessuto economico e sociale dell’intera Provincia di Imperia ma anche per una situazione finanziaria dell’ente stesso tale da crearne, come detto, un rischio di crisi irreversibile. - denuncia Baggioli - Si è inoltre parlato di un necessario sostegno finanziario, l’accesso definitivo al Fondo di Integrazione Salariale e l’alleggerimento del carico tributario che, evidentemente, grava sul Comune di Sanremo. Forza Italia prosegue la propria attività di sostegno e supporto alle Famiglie ed Imprese con atti concreti e di supporto al nostro Territorio".