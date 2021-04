Vallecrosia: un sistema elettronico rileverà i mezzi che passano col rosso tra via Aprosio e via Roma

Una apparecchiatura omologata per la rilevazione elettronica dei veicoli che passano con il semaforo rosso e relativa gestione delle violazioni, all’incrocio tra via Colonnello Aprosio e via Roma a Vallecrosia.

Sarà installata dal Comune dopo la delibera della Giunta per garantire la sicurezza stradale nella zona. L’incrocio rappresenta il punto nevralgico della viabilità cittadina costituendo il principale punto di accesso diretto alle due strade, quindi con notevole afflusso di traffico veicolare, già regolamentato dal semaforo.

La decisione è stata presa anche in relazione all’importante transito pedonale al principale incrocio cittadino, al centro dell’abitato. La decisione della Giunta è stata presa perché l’incrocio, per la sua complessità, si colloca tra i tratti comunali più pericolosi all’interno del comune.