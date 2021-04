Sanremo: pronti, via! La zona gialla fa riaprire bar e ristoranti e i dehors si riempiono già al mattino (Foto e Video)

E’ un mix tra euforia, emozione e qualche preoccupazione lo stato d’animo dei commercianti del ‘food & beverage’, quest’oggi per la riapertura dei locali, visto il ritorno alla zona gialla per la nostra provincia e, soprattutto a Sanremo e nel ventimigliese, dove era un lontano ricordo condito da intere settimane di lavoro in ‘asporto’ e tavoli e sedie che rimanevano all’interno.

Potranno ospitare i propri clienti quei locali che hanno un dehors all’esterno mentre negli interni non potranno stazionare le persone che vorranno sorseggiare un caffè oppure prendere un aperitivo. Il ‘contendere’ per molti imprenditori del settore è proprio quello: in molto hanno chiesto al legislatore una particolare attenzione alle normative proprio per la gestione degli interni ma anche per il coprifuoco.

“Non voglio far polemica – ha detto il presidente di Confcommercio a Sanremo, Andrea Di Baldassare – però non capisco la decisione delle chiusure alle 22 anziché alle 24. Si doveva anche tenere una maggiore attenzione verso i pubblici esercizi, che non sono sicuramente motivo di contagio e, quindi, ritengono che la chiusura all’interno non sia una scelta intelligente. Sicuramente servono controlli, d’ora in avanti, ma l’argomento è decisamente più complesso. Alcuni, tra i commercianti e io per primo, hanno fatto degli errori ma, pur dovendo rispettare le regole voglio tornare a confermar che non dobbiamo essere noi a fare da sceriffi, visto che ci sono vie e piazze strapiene con assembramenti e che non sono certo nostra responsabilità. La zona pubblica deve vedere una maggiore sinergia tra commercianti, politica e forze dell’ordine”.

C’è grande voglia di ripartire e, già questa mattina i dehors di Sanremo erano pieni nonostante sia lunedì e in pieno orario di lavoro. C’è grande speranza per il futuro e, soprattutto, per l’estate che è in arrivo.

Per Marco Ventimiglia (ristorante La Pignese) “Mi auguro che sia finita l’era delle chiusure perché siamo arrivati al limite e qualcuno non ce l’ha nemmeno fatta. Ci auguriamo che le regole vengano rispettate con il buon senso della gente. Anche noi dobbiamo allenarci nuovamente e partire un pochino più a rilento ci consente di metterci in riga. Per noi sono state settimane difficili, dopo il primo lockdown durante il quale ci siamo presi una vacanza, non pensando che sarebbe finita così. Ora la gente ha voglia di riprendersi la vita ‘normale’ e anche io ho talmente voglia di andare a mangiare al ristorante con la famiglia che lunedì chiuderò per farlo”.