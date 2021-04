Sanremo: perdono il controllo dell'auto in via Marsaglia e si capottano, due giovani per fortuna illesi (Foto)

Perdono il controllo dell’auto in via Marsaglia per cause ancora in via d’accertamento e finiscono la loro corsa, prima contro una vettura parcheggiata e poi sul tetto.

E’ accaduto questa sera, poco prima delle 23, in via Marsaglia a Sanremo a pochi metri da piazza Colombo. Due giovani a bordo di un’auto sono rimasti praticamente illesi e sono usciti subito dall’auto.

Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, due ambulanze e gli agenti della Polizia Municipale che rileveranno l’incidente e cercheranno di capire la sua dinamica.

(Le foto sono di Tonino Bonomo)