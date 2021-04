Sanremo: getto d'acqua esce dall'asfalto sulla strada di Bussana mare

Un getto d'acqua ha iniziato ad uscire dall'asfalto sulla strada di Bussana Mare a Sanremo. La perdita dalla tubatura s è verificata stamani in corrispondenza di un avvallamento davanti ai locali del primo tratto. La zona peraltro è la stessa dove non troppo tempo fa gli operai erano già intervenuti per una rottura nelle tubature sottostrada.