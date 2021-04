Sanremo: famiglia in quarantena costretta a tenere i rifiuti in casa da due settimane “Nessuno ci ha contattati”

Da due settimane sono in isolamento causa covid, ma il servizio per la raccolta rifiuti al domicilio si è dimenticato di loro. Da quando la pandemia ha sconvolto le nostre vite, Amaie Energia e Comune di Sanremo hanno messo in piedi un sistema di raccolta rifiuti domiciliare per chi si trova in isolamento e, quindi, impossibilitato a conferire i rifiuti. Ma non sempre la macchina funziona.

Alla nostra redazione è arrivata la segnalazione di un lettore, residente a Poggio, in isolamento causa positività al covid. “Da due settimane siamo postivi e ancora non siamo stati contattati per quanto riguarda la gestione dei rifiuti - scrive alla nostra redazione - non abbiamo né ricevuto il kit, né sentito nessuno che ci abbia dato informazioni in merito. Ci rendiamo conto che la situazione in corso non è facile da gestire, ma due settimane senza avere notizie ci paiono decisamente eccessive”.

“Siamo in quattro in famiglia - conclude la mail - come potete ben immaginare si produce molta spazzatura e il fatto di doverla tenere in casa è un disagio non da poco”.

Ora si spera che qualcuno si ricordi di loro e che il servizio si metta in moto così come è accaduto per oltre un anno con chi si trova costretto in casa in attesa di risultare negativo.