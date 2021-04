Covid in provincia di Imperia: nelle ultime 24 ore, tre nuovi positivi e un morto all'ospedale di Sanremo

In provincia di Imperia si registra un morto. Si tratta di un uomo di 74 anni deceduto presso l'Ospedale di Sanremo. Nella riviera dei fiori lieve calo sul numero totale di positivi, 10 in meno e sui soggetti in sorveglianza attiva che diminuiscono di 30 unità. Stabile il numero di pazienti ricoverati al nosocomio matuziano.

Ospedalizzati: 595 (-1); 69 (-3) in terapia intensiva

Asl 1 107 (-); 6 (-1) in terapia intensiva

Asl 2 112 (+4); 13 (-) in terapia intensiva

San Martino 118 (-2); 23 (-) in terapia intensiva

Galliera 68 (+1); 5 (-) in terapia intensiva

Gaslini 2 (-)

Asl 3 Villa Scassi 88 (-); 5 (-1) in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 0 (-1)

Asl 4 Sestri Levante 37 (-3); 6 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 61 (-); 9 (-1) in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 2 (-); 2 (-) in terapia intensiva