Ventimiglia: gestione degli impianti da beach volley e basket, pubblicata la manifestazione di interesse

Ventimiglia guarda allo sport e all’aggiornamento degli impianti. L’amministrazione ha pubblicato la manifestazione di interesse per la ricerca di un soggetto, che sia unico o due differenti, per le gestione degli impianti ‘Beach Volley’ e ‘Open Basket’.

La realizzazione di impianti e eventi sportivi è fondamentale per uno sviluppo turistico di genere sul territorio ventimigliese, nella misura in cui il mercato turistico riveste un ruolo strategico per lo sviluppo economico della città di Ventimiglia.

In base alla risposta alla manifestazione di interesse il Comune di Ventimiglia procederà con l’eventuale affidamento dei due impianti.