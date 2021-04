Taggia: aprile e maggio all'insegna del verde pubblico, arrivano una quarantina di nuove alberature

Le nuove alberature interesseranno principalmente il lungomare andando a rimpiazzare le piante eliminate in passato. L'ufficio Lavori Pubblici posizionerà carrubi all'altezza dei banchi dei pescatori sulla darsena, dei gelsi su via Lungomare Levante nei pressi del Vittoria, una quindicina di cocchi sul lungomare dove sono state rimosse le palme colpite dal punteruolo rosso e infine, arriveranno gli esemplari di canfora per completare l'intervento in piazza Chierotti, creando continuità con le piante collocate dopo la rimozione dell'eucalyptus.