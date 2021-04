Sanremo: futuro dell’ex Macello, Donzella “Siamo alla ricerca di un’idea che riqualifichi l’area dal punto di vista urbanistico ed estetico”

Che fine farà l’ex Macello di valle Armea? È domanda ricorrente negli ultimi anni, da quando l’intera area versa nel degrado più totale e spesso è diventata il riparo di personaggi poco edificanti che frequentano la zona nelle ore notturne.

Gli investimenti al Mercato dei Fiori, però, aprono una nuova speranza anche per l’ex Macello. L’amministrazione ha annunciato l’intento di accedere al finanziamento di 10 milioni di euro del bando per la Rigenerazione Urbana per la realizzazione di altre 55 aule al Mercato. E, in futuro, si potrebbe mettere mano anche all’ex Macello.

Ne ha parlato ampiamente anche l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, durante l’ultima riunione della seconda commissione che ha analizzato il piano triennale delle opere. “Per quell’area, molto importante, stiamo cercando un’idea che riqualifichi l’area dal punto di vista urbanistico ed estetico - ha dichiarato l’assessore in commissione - l’idea potrebbe essere quella di un college, un’attività importante e attrattiva non dimenticando anche che lì ci sono tra le più belle spiagge di Sanremo anche facilmente raggiungibili. Inoltre lì ci sarà anche il nuovo tratto della ciclabile che si collegherà con l’Aurelia”.

“La scelta è di natura politico amministrativa, dobbiamo pensare a cosa realizzare - ha concluso l’assessore Donzella - ci vuole un’idea che sia trainante e con l’accesso ai finanziamenti che ci consentano di realizzarla”.

Per il momento gli spazi esterni dell’ex Macello sono utilizzati come deposito dei materiali comunali, ma gran parte della struttura versa in uno stato di avanzato degrado diretta conseguenza di anni di incuria e abbandono.