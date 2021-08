Marco Zagni nuovo presidente del Lions Club Bordighera - Caponero Host

Marco Zagni è il nuovo Presidente del Lions Club Bordighera - Caponero Host, per l’annata sociale 2021-2022. L’Assemblea dei soci si è riunita nei giorni scorsi via web e ha anche rinnovato le cariche del Consiglio Direttivo, che assumerà l’incarico con il nuovo Presidente, dal 1° Luglio 2021 .



La nuova squadra che guiderà il sodalizio sarà quindi composta da, Marco Zagni (Presidente), Sergio Viale (1^vice presidente ), Giovanni Amalberti ( 2^vice presidente e censore), Laura Turrini Dertenois (segretaria), Alberto Cavallucci (tesoriere), Gianfranco Ravotti (cerimoniere), Paola Poggio (addetto stampa), Rino Aliquo' (tecnologie informatiche) Giuseppe Fellegara (Referente LCIF), Ernesto Fresca Fantoni, Silvano Croesi, Rodolfo Berro, Fernando Franceschelli, Luigia Messina e Nicolò Priolo (consiglieri).

Il Comitato soci sarà composto dal Presidente Luigia Messina e dai soci Rodolfo Brizio ed Ernesto Fresca Fantoni. Il Comitato Services avrà come Presidente Giusy Girardi. "Anche per il nuovo anno sociale il Lions Club Bordighera -Caponero Host, come di consueto, si impegnerà a portare avanti il motto we serve" - sottolineano dall'associazione.