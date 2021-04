Le riaperture di oggi riportano d’attualità il tema dei dehor: "E' il momento di concedere di più". L’analisi a ‘2 ciapetti con Federico’

Le riaperture parziali di oggi riportano d’attualità il tema dei dehor. Con la possibilità di sedersi nei pubblici esercizi limitatamente agli spazi esterni, molte realtà del territorio si trovano in grandi difficoltà. Una situazione che è stata oggetto di dibattito nel corso dell’ultima puntata di ‘2 ciapetti con Federico’ che ha visto l’intervento di alcune categorie economiche.

“Ci sono alcuni locali fortemente penalizzati dal fatto che non hanno spazi esterni oppure che questi sono molto ridotti – ha detto Carlo Rovere (Confartigianato) – In alcune realtà del nostro territorio, come nelle zone vecchie delle città della Liguria, gli spazi interni sono ridicoli e quelli esterni inesistenti”.

“La politica deve farsi passare la voglia di normare sempre tutto - ha analizzato Olmo Romeo (CNA) – Sono in discussione i piani dei dehor delle principali città. Spesso sono orientati a restringimento e indurimento delle norme”.

“Una criticità importante - ha aggiunto Andrea Di Baldassarre (Confcommercio) – riguardava il passaggio della metratura da 60 a 40. Questa è una criticità che non deve neanche essere pensata, in questo momento non bisogna togliere ma dare di più”.

