Diano Marina: ok della Giunta, dopo le richieste degli operatori approvato l'ampliamento dei dehors

La Giunta di Diano Marina, dopo aver sentito anche le richieste delle associazioni di categoria, ha approvato l’ampliamento a titolo gratuito dei dehors, fino al 50 per cento di quello già concesso

Questo per consentire l’utilizzo degli spazi all’aperto e lavorare in piena sicurezza. L’assessore Feltrin, come già concesso nella precedente stagione, ha deciso di supportare gli operatori concedendo spazi pubblici all’aperto per bar e ristoranti: “Consentiremo di arrivare dove possibile ad un aumento pari al 50 per cento di quello già esistente anche non adiacente al locale”.

L’ufficio commercio, per supportare gli operatori, ha già predisposto una semplice modulistica per la presentazione delle richieste al fine di consentire a tutti di usufruire rapidamente degli spazi all’aperto.