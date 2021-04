Da mezzanotte tutta la Liguria è in 'giallo': riaprono bar e ristoranti ma attenzione al coprifuoco alle 22

Tra tante proteste per il coprifuoco alle 22, oggi riaprono bar e ristoranti nella nostra provincia. L’ultima apertura ‘vera’, per quanto riguarda soprattutto il distretto sanremese risale alla settimana del Festival mentre, a qualche settimana prima per il ventimigliese (che era stato messo in ‘arancione rinforzato’ poco prima) e qualche giorno dopo per l’imperiese, ovvero con l’ingresso in zona rossa prima e arancione dopo.

Oggi, da mezzanotte, l’intera Liguria torna al giallo e, oltre alla riapertura di bar e ristoranti, quello che sicuramente più conta è il lento ma continuo miglioramento dei contagi e dei ricoveri in ospedale (anche se ieri si è registrato un piccolo aumento). Siamo alle porte della bella stagione e la voglia di tornare a vivere ‘normalmente’ è davvero tanta ma, secondo quanto viene evidenziato dalla parte scientifica, bisognerebbe ancora fare molta attenzione per evitare i contagi.

E, purtroppo, proprio ieri nelle città costiere, abbiamo assistito a quanto si è visto anche nelle grandi città: assembramenti, tanta gente senza mascherina e atteggiamenti che rischiano di peggiorare nuovamente la situazione. Nel tardo pomeriggio di ieri bastava transitare di fronte ad alcuni bar che facevano il loro regolare servizio di asporto, per vedere centinaia di persone che, con bicchiere in mano, erano assembrati senza mascherina e con i rischi che ben conosciamo.

Un atteggiamento che, ci auguriamo, non si ripeta da oggi quando i locali potranno nuovamente aprire. Stasera, inoltre, si configurerà il problema della chiusura e del relativo rientro a casa che, sicuramente, si accentuerà nel prossimo weekend, quando saranno in molti a voler riassaporare la possibilità di uscire di nuovo la sera, anche con il ritorno di temperature decisamente più invitanti.