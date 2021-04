Crisi idrica della falda del Roya: è emergenza, oggi riunione tecnica di Rivieracqua. Ci sono soluzioni percorribili

Rivieracqua ha convocato per oggi un tavolo tecnico-scientifico per trovare urgenti soluzioni in merito alla crisi della falda acquifera del fiume Roya, ormai assolutamente emergenziale.

Rivieracqua, insieme a CARF (Communautè de la Riviera Francaise) e alla società Veolia, ha proposto soluzioni tecniche che ritiene percorribili. Nel corso della riunione, il Distretto Idrogeografico dell’Appennino Settentrionale e la Regione Liguria hanno chiesto documentazione e dati integrativi per poter effettuare, nel minor tempo possibile, ulteriori approfondimenti.

Rivieracqua sottolinea con grande favore lo spirito costruttivo che è stato posto alla base degli interventi che si sono susseguiti nel corso della riunione e resta a disposizione per la partecipazione ai prossimi tavoli tecnico-operativi al fine di porre rimedio all’attuale situazione critica relativa ai pozzi della falda acquifera del Roya.