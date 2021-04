Ventimiglia: bivacco davanti al Teatro Comunale, la segnalazione con foto di un cittadino

"Questa è la situazione di Ventimiglia in un giorno qualunque, in un momento qualunque. Il bivacco in tutta la città oramai è sotto gli occhi di tutti, perpetrata da gentaglia irresponsabile, senza un minimo di rispetto per le cose comuni pagate dai contribuenti di Ventimiglia. Nota dolente sono i bei souvenirs lasciati dai turisti illegali sulle scale di quella che sarebbe il tempio della Cultura della città, quello che sarebbe per le nuove generazioni il punto di riferimento per una consapevolezza della conoscenza. Ricordandosi bene di portarsi via le bottiglie di birra per passare una delle tante notti brave in città. Una domanda sorge spontanea. Ma la politica quella seria, dov'è?

Un frontaliere, Roberto".