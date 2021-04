“Domenica mattina finalmente c'era la polizia provinciale con l'autovelox a Ospedaletti. Finalmente qualcuno ha multato i ciclisti che passano con il semaforo rosso e se attraversi ti dicono pure parolacce.

Avrei una richiesta per i vigili provinciali… se possono fare un giretto in via Cesare Battisti o le auto possono sempre stare sul marciapiede e i passanti in mezzo alla strada?.

R.P.”.