Alla nostra redazione arriva la segnalazione di un lettore che, allegando alcune foto, lamenta l'erba troppo alta al cimitero di Imperia.

“Chi va a visitare i propri defunti deve portare un decespugliatore, le foto parlano da sole” ci scrive in allegato alle immagini.

Si tratta di un problema ormai noto e per il quale pare il Comune abbia problemi nel reperire operai a disposizione per la sistemazione del verde.