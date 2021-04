Target: la storia del pastificio Pasta Fresca Morena a Ventimiglia, “cose buone che fanno bene”

La storia del pastificio Pasta Fresca Morena nasce cinquant’anni fa, per volere di Piombo Sebastiano e Bruno Elio, aiutati dalle rispettive mogli, Maria Teresa Masini e Silvana Piombo. La famiglia decide di trasferirsi da Genova a Ventimiglia per acquistare un piccolo laboratorio di pasta fresca. Con il passare del tempo il lavoro inizia ad essere sostenuto anche dai figli di Bruno Elio e Silvana Piombo: Morena, Emanuela e Ramon; questo comporta anche l’acquisto di un negozio con laboratorio a vista a Ventimiglia in Via Aprosio 21/c. Lavorare in famiglia è sicuramente un valore aggiunto per l’azienda: il titolare, Ramon Bruno, è infatti riuscito a trasmettere in poco tempo l’amore per la pasta anche al figlio, Martin Bruno, che fa ormai parte a tutti gli effetti dell’azienda

All’inizio, nei piccoli laboratori, i macchinari utilizzavano solamente la forza umana per produrre la pasta, esistevano in totale due o tre macchinari e la tipologia della pasta era molto limitata. Con l’aumento delle richieste vengono fatte delle modifiche per far funzionare le macchine con motori elettrici così da produrre molto più tipologie di pasta, sia per quanto riguarda i ripieni che le forme.

I prodotti vengono preparati ogni giorno con ingredienti freschi e controllati, le materie prime sono selezionate accuratamente in base all’esperienza dei titolari nel settore. Oggi il pastificio vanta più di ventisette tipi di paste alimentari tra cui i ravioli, gli gnocchi al basilico, verdi o ripieni, le trofie liguri, le orecchiette, i tortelloni, i pansotti, i cappelletti, le tagliatelle e tanti altri.

Oggi l’azienda ha un laboratorio con ben undici macchine per la produzione di pasta fresca e circa 714 ricette. Il mercato di riferimento di Pasta Fresca Morena è sicuramente quello francese e la zona monegasca ma di notevole importanza rimane anche la loro città natale, Ventimiglia.