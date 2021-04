Sconfitta di misura per l’Imperia Calcio fuori casa contro il Folgore Caratese

Folgore Caratese – Imperia: Cronaca

Primo Tempo

2’ botta e risposta: prima Macrì da un lato, Capra dall’altro impegnano le difese

12’ buon numero di DiStefano dal limite ma il tiro è alto

13’ Tronco da fuori. Tiro a lato.

15’ Grande coast to coast di Virga che serve Martelli ma la conclusione viene ribattuta

18’ Macrì converge e tira di mancino: fuori di poco

21’ punizione di Macrì: Dani alza in corner il pallone pericoloso

22’ Bini al tiro dopo il corner: blocca Dani

32’ MIRACLO DI DANI! Finessi schiaccia di testa e Dani, dopo il rimbalzo del pallone, mette sulla traversa.

45’ VANTAGGIO FOLGORE! Il tiro-cross di Tronco beffa Dani e, nei pressi della linea, Valagussa ribadisce in rete.

Secondo Tempo

50’ cross basso di Kaziewicz. Virga salva tutto

65’ Tronco recupera la sfera e Macrì mette fuori dai 20 metri

70’ Buona occasione per l’Imperia con il colpo di testa di Donaggio, bloccato da Pizzella

74’ Schema su punizione della Folgore: Paoluzzi mette per Bini che calcia alto da pochi passi

80’ Finessi serve Valagussa al centro dell’area ma Dani respinge la conclusione con i piedi. Lombardi vicini al raddoppio

95’ IMPERIA VICINISSIMA AL PARI: nell’ultima occasione, il tiro di Malandrino sfiora il palo e non trova nessun compagno pronto.

Folgore Caratese - Imperia 1-0: il Tabellino

FOLGORE CARATESE – Pezzella, Bini, Monticone, Macrì (83’ De Rosa), Valagussa, Tronco (69’ Paoluzzi), Cozzari, Marconi cap., Kaziewicz (86’ Alabiso), Finessi, Di Stefano. All.: Longo

IMPERIA – Dani; Malltezi (77’ Sassari), Virga, Scannapieco, Malandrino; Giglio cap., Grandoni (55’ Gnecchi), Martelli (55’ Di Salvatore); Minasso (46’ Fazio), Donaggio, Capra. All.: Lupo

MARCATORI: 45’ Valagussa (F)

AMMONITI: Fazio, Virga, Scannapieco (I), Paoluzzi , Finessi(F)

NOTE: Recupero: 1 ‘ nel primo tempo e 5’ nel secondo

Folgore Caratese-Imperia: le dichiarazioni di Mister Lupo

Mister Lupo ha parlato al termine del match: ”Abbiamo fatto un’ottima prestazione contro una squadra che ha valori e obiettivi superiori ai nostri. Poi un episodio ha deciso il match: non possiamo permetterci di prendere gol al 46’ del primo tempo, dobbiamo essere più concentrati. Non dimentichiamoci che avevamo anche due assenze pesanti , come quelle di Sancinito e DeBode difficilmente sostituibili per noi. Ci siamo presentati con un 4-3-3 sotto palla contro una squadra che gioca con un 4-3-3 molto propositivi e che ti sfianca. Quando poi subisci lo svantaggio, diventa difficile rimetterla in piedi contro una squadra così”.