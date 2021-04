Dopo mesi di lavoro, il Settore Giovanile del Team Schiavetti Pallamano Imperia torna in gioco

"Dopo mesi di lavoro sul campo, nonostante il periodo di difficoltà a seguito del COVID che ha costretto a continue assenze per quarantene scolastiche, sanificazioni della palestra, monitoraggi di temperatura e controllo costante dei singoli giocatori è finalmente iniziato questo sabato 24 Aprile 2021 il campionato per i nostri Under 15 maschi.

La prima prova di coraggio per i ragazzi la si è avuta venerdì quando sono stati effettuati i tamponi per la piena sicurezza delle partite secondo il protocollo definito dalla Federazione Italiana Giuoco Handball.

Grande è stata l’emozione, dopo mesi di attesa, sabato pomeriggio all’arrivo al PalaRoja di Ventimiglia dove i nostri 'piccoli' grandi Under 15 (la maggior parte della squadra è costituita da Under 13 e Under 11) hanno disputato due partite: la prima vinta contro il Bordighera e la seconda persa contro il Ventimiglia.

I tre allenamenti settimanali tenuti dall’inizio stagione sotto la cura del nostro allenatore Alberto Reichstein, con la supervisione di Daniel Daragon responsabile dello sviluppo del 'Projet Levant06', hanno iniziato a dare i risultati già dai primi minuti di gioco dove la squadra ha dimostrato di aver appreso le tecniche della difesa, con la dissuasione e l’intercetto oltre che un attacco rapido ed efficace.

Una grande e piacevole sorpresa è stata di incontrare il nuovo delegato regionale il Sig.Chicco Veroli che ha visto e sottolineato il sorriso stampato sul viso dei ragazzi.

Un ringraziamento speciale al Dott. Ezio Grosso per il supporto ricevuto nell’eseguire i tamponi in tutta sicurezza e professionalità

W la pallamano".

Giocatori (gol): Mustafa Aksoy , Emanuele Emanuele (1), Lorenzo Celentano (8), Edoardo Convalle (14), Francesco Convalle (3), Massimo Desideri , Ahmet Kakan , Matteo Mondo (11), Giulio Sasso (1), Thomas Vellku (9).

Allenatore: Alberto Reichstein.

Dirigenti accompagnatori: Saul Convalle, Patrizia Zanello.