Coronavirus: oggi tre nuovi casi e una vittima nel Principato di Monaco

Oggi si registrano tre nuovi casi di covid nel Principato di Monaco per un totale di 2.432 postivi dall'inizio dell'emergenza.

Questa sera al CHPG sono curate nove persone: 6 pazienti, di cui un residente, sono ricoverati. Tre persone, tutte non residenti, sono in terapia intensiva. Sono tre le nuove guarigioni per un totale di 2.330 guariti.

Nelle ultime 24 ore si registra la morte di un uomo di 83 anni, la 32ª vittima nel Principato. Alla famiglia le condoglianze da parte del Governo del Principe.

A questa sera 36 persone sono seguite dal Centro di Monitoraggio Domestico che supporta i pazienti con pochi sintomi invitati a rimanere a casa.