Fratelli d'Italia di Vallecrosia apre il tesseramento 2021: “Unisciti a noi ed alla vera politica coerente”

Da lunedì prossimo, e per 3 lunedì successivi, il circolo di Fratelli d'Italia di Vallecrosia sarà presente sul solettone lato Nord dalle ore 9.00 alle 12.30". Ad informarne è il coordinatore Alfonso Bruno che spiega: "Sarà allestito un gazebo nel rispetto di tutte le norme igienico sanitarie anti covid rivolto a tutti coloro che vorranno entrare a far parte del partito di Giorgia Meloni sempre più in crescita, e sottoscrivere le proposte di legge che a livello nazionale il partito sta portando avanti:

- Abolizione dei Senatori a Vita,

- Elezione diretta del Presidente della Repubblica

- Tetto al pagamento delle Tasse

- Supremazia dell’ordinamento Italiano su quello Europeo.

Vi aspettiamo, cittadini, commercianti, professionisti, imprenditori. Sarà un momento - conclude Alfonso Bruno -, anche di confronto e approfondimento. Vista la situazione pandemiologica raccomandiamo a tutti coloro che vorranno avvicinarsi al banchetto, di farlo rispettando le distanze, l'obbligo della mascherina e la disinfezione delle mani, sicuri che usciremo da questa pandemia se ognuno di noi farà la propria parte. Vi aspettiamo numerosi per dimostrare che Fratelli d'Italia c'è, che Fratelli d'Italia cresce e che la coerenza paga sempre”.