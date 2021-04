Alcuni militanti No Tav di zona hanno realizzato oggi una scritta sul muro della Galeazza a Imperia. Un'azione dimostrativa nel giorno della Liberazione, come emerge da fonti vicine ai militanti: “Per celebrare le 'nuove resistenze' e ricordare l'escalation che in quesi ultimi 10 giorni si è vissuta in Val di Susa”.

Il riferimento è al ferimento della militante Giovanna Saraceno e lo sgombero del presidio dell'ex autoporto San Didero.