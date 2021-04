Grave incidente questo pomeriggio in zona Caramagna, sulla strada per Moltedo. Per cause ancora in fase di accertamento un'auto è finita fuori strada ribaltandosi nelle fasce. Seriamente ferita una donna che si trovata a bordo della vettura.

Sul posto, a un'ambulanza della Croce Bianca e all'automedica del 118, anche i Vigili del Fuoco del locale distaccamento. La donna è stata trasportata in ospedale in elicottero.