Coronavirus: cala la curva dei nuovi contagi, ma aumentano ancora i ricoverati all’ospedale di Sanremo

I dati forniti da Regione Liguria nel pomeriggio di oggi mostrano un aumento complessivo di 225 nuovi casi con 35 nuovi positivi in Asl1. Si conferma, quindi, il trend in discesa per quanto riguarda i nuovi positivi, mentre non calano i ricoverati all’ospedale ‘Borea’ di Sanremo (+2) per un totale di 107 pazienti presenti al momento, 7 dei quali in terapia intensiva.

La campagna vaccinale, intanto, raggiunge quota 93% nel rapporto tra dosi consegnate e dosi somministrate.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.162.585 (+3.142)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 243.670 (+1.663)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 98.154 (+225)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.132 (-57)

Casi per provincia di residenza

Imperia 901 (+35)

Savona 1.135 (+53)

Genova 3.082 (+108)

La Spezia 710 (+28)

Residenti fuori regione o estero 91

Altro o in fase di verifica 213

Totale 6.132

Ospedalizzati: 596 (-5); 72 in terapia intensiva

Asl 1 107 (+2); 7 in terapia intensiva

Asl 2 108 (-9); 13 in terapia intensiva

San Martino 120; 23 in terapia intensiva

Galliera 67 (-3); 5 in terapia intensiva

Gaslini 2 (+2)

Asl 3 Villa Scassi 88 (-4); 6 in terapia intensiva

Asl 3 Gallino 1 (+1)

Asl 4 Sestri Levante 40 (+4); 6 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 61 (+2); 10 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 2; 2 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.529 (-46)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 87.886 (+275)

Deceduti: 4.136 (+7)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.489

Asl 2 1.210

Asl 3 2.201

Asl 4 443

Asl 5 1.056

Totale 6.399

Dati vaccinazioni 25/4/2021 ore 16

Consegnati (fonte governativa): 589.290

Somministrati: 545.765

Percentuale: 93%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni