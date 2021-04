Ventimiglia: festa per i 100 anni della Parrocchia di S. Bartolomeo in frazione Latte

La frazione di Latte a Ventimiglia festeggia i 100 anni della Parrocchia di S. Bartolomeo. Con una riuscita festa religiosa è stato ricordato domenica 25 aprile nel corso di una S. Messa, il centenario della nascita della Parrocchia di S. Bartolomeo a Latte fraz. di Ventimiglia (poco distante dalle Scuole elementari). La Comunità si è stretta attorno al Parroco Don Binu (di origine indiana) ed al Vescovo diocesano Mons. Antonio Suetta quest'ultimo, nel suo intervento, ha ricordato fra l'altro l'etimologia greca della parola Parrocchia che significa 'tra le case' ossia tra le famiglie, la Comunità attiva e laboriosa come quella di Latte. Apprezzato in particolare il canto corale e la musica all'organo 'Agati'. Confezioni floreali sono state consegnate alle insegnanti del Catechismo e all'uscita "dulcis in fundo" per i partecipanti un pacchetto di Castagnole, prodotto tipico locale. L'attività di ricerca delle parrocchiane Silvana Lombardi e Graziella Colombini con l'apporto di altro materiale, foto, notizie giornalistiche, ricordi di altri amici e conoscenti ha permesso la stampa di un libro di 128 pagine con illustrazioni a colori intitolato: "Latte, voci ritrovate" compreso il decreto vescovile di Mons. Ambrogio Daffra datato 26-4-1921 per la nascita della Parrocchia con il Campanile alto 12 metri, in stile barocco ligure-nizzardo a foggia triangolare. Per contatti con l'editrice Alzani Pinerolo tel.0121/322657.



(fotoreporter Eduardo Raneri).