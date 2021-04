Sanremo: domani riaprono bar e ristoranti, i commercianti preoccupati soprattutto per il coprifuoco alle 22

Si preparano a riaprire domani bar e ristoranti, con il rientro in zona gialla della nostra regione, anche se i ‘rumors’ che viaggiano tra i commercianti, qualcuno potrebbe non riaprire. In particolare i ristoranti la sera, visto che la chiusura prima delle 22 per rispettare l’orario del coprifuoco.

C’è anche chi, tra i gestori del ‘food & beverage’ della nostra provincia, considera il provvedimento emesso dal Governo una vera e propria farsa, visto che sembra davvero difficile che, soprattutto quando arriverà la bella stagione, i clienti di un ristorante possano decidere di andare a cena la sera, sapendo di dover rispettare l’orario del coprifuoco e, dovendo uscire dal ristorante entro le 21.30, sempre che non risiedano vicino al locale scelto.

Olmo Romeo (Cna) commenta in questo modo la situazione attuale e le prospettive future: “Sono contento perché, da rimanere chiusi ad aprire i locali seppur all’aperto, è meglio che niente. Il coprifuoco alle 22 è un problema ma, approfitto per lanciare un messaggio a colleghi e clienti per dimostrare con un atto di maturità, che sappiamo recepire queste norme. Purtroppo è dimostrato che, come si sbraga un pochino la gente si accalca e scattano i rischi, come accaduto in Sardegna”. Quindi cosa pensa del coprifuoco? “Concettualmente è sbagliato ma lo accettiamo solo per dimostrare al Governo che, nei prossimi 15 giorni, gli italiani saranno molto più maturi e, quindi, chiederemo con valenza dei fatti che venga spostato alle 24”.

Romeo chiede alle autorità competenti che vengano fatti controlli puntuali: “Non sono sempre gli esercenti gli untori della pandemia, ma spesso i cittadini che vivono la situazione con troppa leggerezza”.

C’è anche preoccupazione nelle categorie del settore, come sostenuto dal presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassare che ha ironicamente commentato: “Il nuovo decreto mi fa tornare in mente ciò che disse Maria Antonietta per rispondere ad un popolo affamato e stremato, ovvero ‘se non hanno più pane che mangino brioches’. Ci sono anche alcuni colleghi che, probabilmente, avrebbero deciso di aprire direttamente martedì per non dover ‘accendere’ i locali lunedì e poi magari ritrovarsi col cerino in mano, come avvenuto nella settimana del Festival”.

Una situazione difficile, sicuramente, per uno dei settori che funge da traino per il turismo dell’estremo ponente ligure e che è sicuramente quello più in sofferenza da ormai circa 14 mesi, conditi da aperture e chiusure. Dalla Regione (non solo quella ligure) è stato chiesto a più riprese un ‘allungamento’ dell’orario almeno fino alle 23. Effettivamente, nel momento in cui si consente di aprire ai ristoranti, risulta quanto meno discutibile la decisione di mantenere il coprifuoco alle 22.