Diano Marina (IM): sold out i primi corsi di cucina dello chef Giuseppe Colletti

È iniziata con successo l’attività della nuova scuola di cucina “O Sole Mio” di Diano Marina. I primi corsi di cucina dello Chef Giuseppe Colletti e Mattia Viglione, quello di pizzeria con il maestro pizzaiolo Antonino Frisina e quello di pasticceria con lo Chef Paolo Bestagno hanno registrato il tutto esaurito.

In programma ci sono ora altri corsi con volti noti della ristorazione che si svolgeranno sempre presso il centro di formazione che si trova in via A.S.Novaro n. 5 a Diano Marina (IM) mail: centrodiformazioneosolemio@gmail.com cel.: 375/6790893 tel. 0183/960308

Lo Chef Giuseppe Colletti dichiara: “siamo soddisfatti, dato il periodo di restrizioni, della partecipazione e il coinvolgimento di persone di ogni età provenienti sia dalla provincia di Imperia che di Savona, riuscendo a dar loro qualche ora di svago e spensieratezza”.