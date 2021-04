25 Aprile: Diano Marina celebra la Festa della Liberazione e onora la memoria dei caduti (Foto)

Si è svolta questa mattina, in presenza ma in modo sobrio e rispettando le regole anti covid, la consueta cerimonia del 25 Aprile, anniversario della Liberazione.

Una delegazioni di autorità locali, capitanata dal sindaco Giacomo Chiappori, accompagnato dal comandante della stazione Carabinieri Umberto Salvatico, dal comandante della Polizia Locale Franco Mistretta, dal comandante della Guardia Costiera Simone Mauro e dal responsabile A.N.P.I. di zona Zeffirino Ardissone, e dalla preside Patrizia Brosini in rappresentanza delle scuole dianesi, ha reso omaggio ai cippi e alle lapidi in ricordo dei caduti della Resistenza sia a Diano Marina che nelle frazioni.

Alla presenza dei rappresentanti delle associazioni d'arma è stata particolarmente significativa la deposizione di un omaggio floreale dinnanzi all''Aquila ferita' e al 'Muro dei caduti', nei giardini della passeggiata a mare, area dedicata alla memoria e a tutti i caduti.

Anche in questa ultima domenica 'arancione' non è mancato il ricordo di chi si è sacrificato per la giustizia e la libertà.