“Ripopolamento del Var nel XV e XVI da parte di famiglie del Ponente ligure”, la riflessione del nostro lettore Pierluigi Casalino

Il nostro lettore Pierluigi Casalino condivide con la redazione la sua riflessione sul ripopolamento del Var nel XV e XVI da parte di famiglie del Ponente ligure.

Poco prima dell'impresa del navigatore ligure Cristoforo Colombo che portava alla scoperta dell'America, diverse famiglie originarie della Diocesi di Albenga e di Ventimiglia si trasferirono nel Nizzardo, ripopolando alcuni paesi della Bassa Valle del Var. Alla fine del XV secolo, a seguito della peste nera e di altre gravi calamità, le località site sulle rive del fiume Var erano state decimate, con la conseguenza che le abitazioni erano in cadute in rovina e le terre erano rimaste incolte.

Per ridare vita a quei centri abbandonati e desolati, venivano chiamate numerose famiglie dalle aree dell'attuale imperiese e zone limitrofe. Ad esse era stipulato un "acte d'abitation", in virtù del quale si mettevano a disposizione di quegli immigrati, in concessione perpetua, terre da coltivare, in vista di una ripresa demografica ed economica. Ripresa continuata nel tempo fino ai giorni nostri.

Oggi quelle località del Var, allora ripopolate, sono, infatti, paesi fiorenti economicamente e turisticamente. Nel 1970, ricorrendo i cinquecento anni di quegli eventi, si svolsero solenni festeggiamenti per rinsaldare i legami di amicizia e di collaborazione con le terre liguri da cui si erano mosse quelle famiglie. A Biot, per fare un esempio, una delegazione della Città di Imperia fu presente alle cerimonie in memoria di quell'antico rapporto.

Nella particolare circostanza di Biot lo storico francese Durbec tenne una relazione sul tema: "Le repeuplement de Biot par des familles ligures", mentre il compianto professor Nino Lamboglia esaminò la storia delle relazioni tra le due regioni nel 1470, soffermandosi sulle comuni condizioni etniche, di ambiente e di vita. Per la storia dell'emigrazione nel Nizzardo e nella Provenza si rimanda agli studi degli storici onegliesi Pira, Giordano, ai due funzionari di quella che fu la provincia di Porto Maurizio Calenda di Tavani e Maurizio Andreoli, oltre che alla "Storia delle Alpi Mariittime del Gioffredo. Il Molle, nella sua "Storia di Oneglia" ci dice che les actes d'habitation erano più liberali delle Chartes de franchises e costituivano dei veri e propri contratti con obblighi bilaterali finalizzati alla concessione collettiva, il cui scopo era la fondazione di un villaggio.

Erano, del resto, anni di difficoltà anche per tutti gli abitanti della Liguria di Ponente nel suo complesso, tant'è che molti di essi si dirigevano verso la Corsica. Corsica, Nizzardo e Provenza, già interessate dalla miseria della fine del XV secolo, godevano in quel periodo di una rinnovata tranquillità, dopo i turbolenti avvenimenti tra il 1348 e il 1451, che videro appunto la distruzione dei villaggi e il loro spopolamento a seguito delle devastazioni da parte delle truppe angioine in occasione delle guerre dinastiche e a causa delle incursioni dei pirati, oltre che dalle ricorrenti epidemie pestilenziali.

Tra i primi liguri ad emigrare furono certo gli onegliesi, come già detto, seguiti dagli abitanti di centri e vallate al di qua di Ventimiglia: tutte genti che negli atti erano indicati come originari della Diocesi di Albenga. Ancora prima del 1470, in effetti, intorno al 1461, il paese di La Napoule accolse la prima emigrazione di famiglie provenienti dalla Valle di Oneglia. Nel 1468 il vescovo di Vence chiese al suo collega di Albenga un aiuto in braccia per il ripopolamento dell'odierno Saint Laurent du Var; giunsero in loco trenta famiglie guidate dagli onegliesi Amoretti, Viani, Bertini e Bocchino. Sempre nel 1468 elementi di Sanremo fondavano un nuovo villaggio che, in ricordo del loro paese, chiamarono appunto Sanremo, poi Colla, divenuto l'attuale La Colle. Per tornare alla rinascita di Biot, i due onegliesi Luca Enrico e Giovanni Calvi quali procuratori degli emigranti, scavalcando il Vescovo di Grassa (oggi Grasse) e l'abate di Lerino ( oggi Lerins), che avevano offerto condizioni poco vantaggiose, si rivolsero direttamente al Re Renato di Provenza, il quale li ricevette personalmente e li incoraggiò con lettera patente del 1470, regolando le condizioni della concessione relativa a tutte le terre abbandonate e il paese distrutto, con diritto di costruire case, forni, mulini, di pescare nel vicino distretto marino, di cacciare, di eleggere Sindaci e Consiglieri, guardie campestri e di costituirsi in assemblea.

I due procuratori fecero partire le famiglie onegliesi e delle vallate da Porto Maurizio, luogo non soggetto ai Doria, per installarle a Biot. Il 29 marzo di quell'anno il Vicario di Grasse, Bernard Toussant dichiarava di ammettere "nel possesso reale, attuale e corporale del Castrum e del territorio di Biot". Sempre dalla zona onegliese nel 1497 e nel 1501 si trasferirono rispettivamente ad Aribeau, Vallauris, Le Tignet, Cabris nuovi gruppi di famiglie. Anche famiglie di Ventimiglia contribuirono a ripopolare Aribeau e Vallauris.Tra il 1496 e il 1520 i villaggi situati tra il Varo e il Saigne furono ripopolati da famiglie di Oneglia e anche delle altre vallate che danno sul dianese e persino da aree ingaune. Oggi è facile arrivare da quelle parti, ma all'epoca le difficoltà di transito terrestri erano in pessimi stato. Si tratta di avvenimenti storici che intrecciano liguri e provenzali, ma anche liguri e francesi e liguri e piemontesi che a periodi si stabilirono da quelle parti, lasciando un patrimonio di costume, cultura e tradizione che non si può dimenticare.