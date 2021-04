Nuoto: Elisa Cifelli e Lorenzo Giordano campioni regionali per la Rari Nantes Imperia

Dopo la prima giornata di gare, per la Rari Nantes Imperia arrivano subito medaglie dalla piscina 'Sciorba' di Genova.



Al Campionato Italiano su base regionale, Elisa Cifelli e Lorenzo Giordano salgono su gradino più alto del podio nei 100 metri Rana. I due atleti giallorossi, allenati da Davide Dreossi, hanno anche fatto registrare i loro migliori tempi personali: 1'11.9 Cifelli e 1'04.16 per Giordano. Crono importanti anche nell'ottica della graduatoria nazionale. I due atleti diventano così Campioni Regionali, classe 2005.

Cifelli e Giordano vanno di pari passo anche nei 200 Misti, entrambi hanno raggiunto il quarto posto.



Da ieri, la Rari può vantare anche tre medaglie d'argento regionali. Eleonora Mela ha raggiunto il secondo posto nelle gare 200 Misti e 400 Stile Libero. Così anche Martina Acquarone che nei 100 Rana firma il 'personal best'. Per lei anche il quinto posto nei 400 Stile Libero.



Nel bottino di ieri, ci sono le tre medaglie di bronzo delle giallorosse El Baraka e Viacava. Sofia El Baraka ha fermato il crono a 28.51 nei 50 Stile Libero, ottenendo anche il miglior tempo personale. Quarto tempo per la sorella Soraya nei 100 Rana.

Giulia Viacava porta in dote 'due bronzi': nei 50 Dorso e nei 50 Stile.



Raggiungono i piedi del podio Stefano Elia Marzorati (quarto nei 100 Rana e settimo nei 200 Misti) ed Edoardo Campi (quarto nei 200 Delfino).

Nei 50 Stile, Maria Chiara Marzorati raggiunge la sesta posizione. Firmano il loro personal best nei 100 Rana, le più giovani della compagnia: Annaluce Marzorati (quinta) e Benedetta Di Marco (sesta).



Nel pomeriggio di oggi, proseguiranno le gare.