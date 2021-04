Camporosso: al via la campagna di crowdfunding per i giovani musicisti di ‘Musicarte’

Al via la campagna di crowdfunding, finalizzata al restauro degli strumenti dei giovani musicisti dell'Istituto ‘MusicArte’ di Camporosso. Il piano di raccolta fondi non punta solo a garantire agli studenti della scuola strumenti performanti, ma a coinvolgere tutti i sostenitori del mondo della cultura in questo piccolo ma significativo progetto di riscatto dalla terribile pandemia che ha messo in ginocchio teatri, musei, spettacoli ed eventi.



Promotori di questa iniziativa di finanziamento collettivo, che ha lo scopo di mobilitare la comunità con piccole donazioni, sono il giovane liutaio Tiziano Basso e il direttore della scuola Alberto Tiscia. La raccolta fondi è stata avviata tramite la piattaforma GoFundMe con il nome di 'DiamociCorda per gli studenti di MusicArte' e promossa tramite una campagna di social media marketing sulle piattaforme di Facebook e Instagram.



L’hashtag scelto per definire in breve la campagna sarà #diamocicorda.

Come dichiarano gli ideatori della campagna: “La corda rappresenta una piccola componente dello strumento, ma indispensabile per la maggior parte dei musicisti. E’ una similitudine che ci è sembrata la più efficace per trasmettere il nostro messaggio di aiuto agli amanti della musica: un piccolo contributo che andrà ad aiutare molti giovani musicisti locali. Come ringraziamento, estrarremo tre persone tra coloro che avranno donato più di 10€, e offriremo loro dei premi in servizi, che varieranno da un’iscrizione gratuita alla scuola ai vari lavori di manutenzione per il proprio strumento”.



Tutti i sostenitori avranno modo di seguire l’avanzamento della raccolta fondi e dei restauri sulla pagina Facebook ‘Basso Tiziano Liutaio’.