Coronavirus: in provincia di Imperia calano i nuovi contagi (+49), ma non diminuiscono i ricoverati

Gli ultimi dati sulla diffusione del covid in regione e in provincia di Imperia mostrano un generico calo dei contagiati con 49 nuovi positivi in Asl1 e 279 nuovi casi in tutta la Liguria.

Non calano, invece, i ricoverati all’ospedale di Sanremo: sono 105 (+1) con 7 pazienti in terapia intensiva.

Intanto, su scala regionale, la percentuale di vaccini effettuati raggiunge quota 92%.

I DATI

Tamponi processati con test molecolare: 1.159.443 (+4.209)

Tamponi processati con test antigenico rapido (dal 14/01/2021): 242.007 (+2.578)

Totale casi positivi (compresi guariti con due test negativi e deceduti): 97.929 (+279)

Totale casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti): 6.189 (-87)

Casi per provincia di residenza

Imperia 919 (+49)

Savona 1.145 (+49)

Genova 3.099 (+149)

La Spezia 729 (+29)

Residenti fuori regione o estero 88

Altro o in fase di verifica 209

Totale 6.189

Ospedalizzati: 601 (-12); 72 in terapia intensiva

Asl 1 105 (+1); 7 in terapia intensiva

Asl 2 117 (-6); 13 in terapia intensiva

San Martino 120 (-1); 22 in terapia intensiva

Galliera 70 (+3); 5 in terapia intensiva

Gaslini 0 (-1)

Asl 3 Villa Scassi 92; 6 in terapia intensiva

Asl 4 Sestri Levante 36 (-2); 7 in terapia intensiva

Asl 5 Sarzana 59 (-5); 10 in terapia intensiva

Asl 5 Spezia 2; 2 in terapia intensiva

Isolamento domiciliare: 5.575 (-78)

Totale guariti (pazienti negativi in due test consecutivi): 87.611 (+356)

Deceduti: 4.129 (+10)

Soggetti in sorveglianza attiva

Asl 1 1.460

Asl 2 1.201

Asl 3 2.302

Asl 4 476

Asl 5 1.052

Totale 6.491

Dati vaccinazioni 24/4/2021

Consegnati (fonte governativa): 589.290

Somministrati: 541.155

Percentuale: 92%

Nella gallery il dettaglio sulle vaccinazioni