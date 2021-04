Banchetto e raccolta firme di Fratelli d'Italia a San Lorenzo al Mare

A San Lorenzo al Mare Fratelli d'Italia raccoglie le firme per: elezione diretta del Presidente della Repubblica, abolizione dei Senatori a vita, tetto alle tasse in Costituzione, supremazia dell’Ordinamento Italiano su quello europeo.

Presenti al banchetto il segretario Franco Ruffini e i consiglieri comunali di San Lorenzo al Mare Pier Luigi Balestra e Lorenza Bellini.

Molte persone si sono avvicinante anche per aderire a Fratelli d’Italia.