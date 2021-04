Alluvione a Ventimiglia, Ioculano: “A più di 6 mesi dalla tempesta molte aziende ancora non hanno ricevuto aiuti”

“In questo difficile anno in cui gli imprenditori della zona hanno avuto a che fare non solo con gli eventi alluvionali ma anche con gli effetti della pandemia da Covid-19 e la conseguente crisi economica, un intervento di sollecito da parte della Regione verso la Protezione Civile nazionale per risollevarsi il più velocemente possibile non era solo auspicabile bensì necessario - aggiunge Ioculano - ho presentato in Consiglio Regionale un’interrogazione in cui ho chiesto alla Giunta se e quando verranno riconosciuti i rimborsi economici ai Comuni e alle imprese colpite dagli eventi alluvionali: tutti coloro che hanno subito danni sono ancora in attesa di avere notizie e, per molti, da questi contributi dipende la possibilità di ripartire. Continuerò a seguire questo iter sino a quando non si riuscirà a risolvere la situazione”.