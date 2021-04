Dal Festival di Sanremo al fresco sapore del cambiamento: Monia si racconta a SanremoNews dopo l’uscita del nuovo singolo ‘La vita è un bluff’ (Intervista)

“Racconta di vite e persone comuni, intrappolate in sensazioni ordinarie, inclini a cambiamenti ed atteggiamenti portati dalla società circostante. Molto più facile ascoltarla che spiegarla”.

La cantautrice sanremese Monia si ripresenta, si ridisegna e si reinventa per la sua ultima fatica discografica. Venerdì è uscito il suo nuovo singolo ‘La vita è un bluff’ un nuovo inizio dopo l’EP ‘.A capo’ pubblicato un anno fa, in pieno lockdown.



Attiva nel mondo della musica dall’età di 17 anni, Monia ha all’attivo tre partecipazioni al Festival di Sanremo e collaborazioni con grandi nomi della musica italiana.

La sua voglia di emergere, di raccontare il suo mondo musicale l’ha portata a scoprire un nuovo lato artistico. Un cambiamento netto sia nell’immagine del suo personaggio, sui social e ancora di più nelle liriche e nel sound delle sue nuove canzoni. ‘La vita è un bluff’ vede Monia presentarsi con un singolo e un titolo apparentemente cinico, ma pieno di ironia.

Monia è tornata e ha promesso di farci ballare. Oggi si racconta a SanremoNews per fare il punto sulla sua evoluzione artistica e personale, reduce da un anno di stop forzato e con tanta voglia di tornare sul palco.

L’intervista a Monia

